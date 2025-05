Serie di tamponamenti in città | traffico in tilt

Oggi, 15 maggio, la città è stata paralizzata da una serie di tamponamenti che hanno messo in crisi il traffico urbano. Il primo incidente si è verificato nel primo pomeriggio in località Ripa di Olmo, vicino alla rotatoria, dove diversi veicoli si sono scontrati. Sul luogo sono prontamente intervenuti gli agenti della municipale per gestire la situazione.

Sono due i tamponamenti che si sono verificati quest'oggi, 15 maggio, lungo le strade della città. Il primo episodio è avvenuto nel primo pomeriggio in località Ripa di Olmo. Qui nei pressi della rotatoria dei veicoli si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale di. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Serie di tamponamenti in città: traffico in tilt

Potrebbe interessarti su Zazoom

Carlo Conti positivo al Covid-19 : Ma quale peggioramento, sono solo arrivati i sintomi!

Con un messaggio sul suo profilo Instagram, Carlo Conti aveva preannunciato di essere un positivo asintomatico al Covid-19, oggi in un altro ha scritto che sono arrivati i sintomi (quali? Febbre, dolori e tosse) e, postando un biglietto ricevuto dal figlio Matteo e dalla moglie Francesca, ha concluso che "tra tutte le medicine questo e` la piu` potente.