Serie C la fase nazionale dei playoff | Giana Erminio-Ternana Crotone-Vicenza Vis Pesaro-Pescara Atalanta U23-Audace Cerignola Le semifinali

Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita. I playoff nazionali si avvicinano, con le emozionanti semifinali che vedranno protagoniste Giana Erminio, Ternana, Crotone, Vicenza, V. Pesaro, Pescara, Atalanta U23 e Audace Cerignola. Chi conquisterà il sogno della promozione?

Con la chiusura dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da dire, visto che ci sono i playoff.. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Pagina 1 | Playoff Serie C, i sorteggi della seconda fase nazionale: tabellone e regolamento

tuttosport.com scrive: Sono stati definiti gli accoppiamenti in vista del prossimo turno della post season: le sfide in programma, le date e i criteri ...

Serie C, la fase nazionale dei playoff: LIVE le gare di ritorno

Lo riporta msn.com: Con la chiusura dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da dire, visto che ci sono i playoff. Verrà decisa dagli spareggi la quarta squadra a cen ...

LIVE – Playoff Serie C 2025, Primo Turno Fase Nazionale: dalle 20 gli aggiornamenti delle gare di ritorno

Secondo restodelcalcio.com: GARA 1 TORRES – ATALANTA U23 Ore 20.00 GARA 2 MONOPOLI – GIANA ERMINIO Ore 20.00 GARA 3 PESCARA – CATANIA Ore 20.00 GARA 4 FERALPISALÒ – CROTONE Ore 20.00 Diretta Rai Sport GARA 5 RIMINI – VIS PESARO ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lecco-Foggia: Finale di Ritorno Playoff Serie C 2022-2023. Orario, Dove Guardarla in TV e Streaming

La finale di ritorno dei playoff di Serie C 2022-2023 vedrà sfidarsi Lecco e Foggia, con una delle due squadre che otterrà la promozione in Serie B.