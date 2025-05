Serie C il sorteggio del secondo turno dei Play off in DIRETTA | ecco l’avversario della Ternana

Il sorteggio del secondo turno dei play off di Serie C è in diretta e finalmente conosciamo l'avversario della Ternana. Dopo tre settimane di attesa, la squadra di Liverani è pronta a scendere in campo nella fase nazionale, forte del secondo posto ottenuto nella stagione regolare, insieme a Vicenza e Audace Cerignola.

Tre settimane di pausa per la Ternana, pronta a debuttare nella seconda fase nazionale dei Play Off di Serie C. La compagine di Liverani accede ai quarti di finale da ‘testa di serie’ poiché ha conquistato il secondo posto al termine della stagione regolare, al pari di Vicenza ed Audace Cerignola. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Serie C, il sorteggio del secondo turno dei Play off in DIRETTA: ecco l’avversario della Ternana

Approfondimenti da altre fonti

Serie C, il sorteggio del secondo turno dei Play off in DIRETTA: ecco l’avversario della Ternana

Secondo today.it: Tre settimane di pausa per la Ternana, pronta a debuttare nella seconda fase nazionale dei Play Off di Serie C. La compagine di Liverani accede ai quarti di finale da ‘testa di serie’ poiché ...

Sorteggi play off Serie C, la diretta dei quarti di finale 2024/2025

Da calciomagazine.net: Giovedì 15 maggio dalle ore 11:30 su Sky Sport 24 ci sarà il sorteggio per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C NOW ...

Playoff Serie C, questa mattina il sorteggio con l’Atalanta Under23

Come scrive calcioatalanta.it: La squadra di Modesto si è qualificata per il secondo turno, che si giocherà tra andata e ritorno: in base all'avversario, potrebbe capitare al Gewiss ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DIRT 5: RISULTATI ALTISSIMI SECONDO LA CRITICA

Codemasters condivide l?accolades trailer di DIRT 5 dopo il successo della critica a partire dal lancio il 6 novembre.