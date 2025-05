Serie C | Ascoli nel Girone B con Sampdoria e Livorno atteso il derby con la Samb

Il girone B di Serie C si prepara a regalare emozioni, con l’Ascoli pronto a confrontarsi con avversari storici come Sampdoria e Livorno. In attesa del sentitissimo derby con la Samb, i tifosi sognano una stagione ricca di sfide avvincenti, mentre si delineano le venti squadre pronte a contendersi la vittoria e l'accesso ai playoff.

Inizia già a prendere forma quello che potrebbe essere il prossimo girone b di serie C che dovrebbe vedere di nuovo all’opera l’ Ascoli nel corso della prossima stagione sportiva. La composizione del torneo e la conferma delle venti pretendenti chiamate a giocarsi la vittoria del campionato, i playoff o la salvezza, sarà resa ufficiale solo a seguito del completamente di tutte le questione burocratiche previste a breve che saranno poi seguite dall’accertamento operato, come di consueto, dalla Consob. Solo successivamente poi si potrà avere il semaforo verde necessario per prendere parte alla competizione. Il raggruppamento che vedrebbe inserito il Picchio si prepara ad ospitare avversarie e soprattutto sfide decisamente prestigiose. L’ultima nobile decaduta in ordine cronologico potrebbe essere la Sampdoria. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C: Ascoli nel Girone B con Sampdoria e Livorno, atteso il derby con la Samb

