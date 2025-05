Serie B | Spezia in pole per la promozione la Cremonese insegue in quota Playout il Frosinone avanti nel testa a testa con la Salernitana

La Serie B si avvia verso il gran finale, con lo Spezia in pole position per la promozione, seguito dalla Cremonese in cerca di rivincite. Nel duello playout, il Frosinone tiene il passo della Salernitana. Sabato 17 maggio si darà il via a emozionanti confronti, con Catanzaro-Cesena e Juve Stabia-Palermo in palio.

Chiusa la regular season, la serie B ha emesso i verdetti. Si inizia sabato 17 maggio con Catanzaro-Cesena e Juve Stabia-Palermo, sfide valide. 🔗Leggi su Calciomercato.com

