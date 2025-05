Serie B la Viola Redel lotta ma non basta | il sogno svanisce passa Monopoli

La Redel Reggio Calabria si arrende al Monopoli, e il sogno playoff svanisce sul parquet del PalaCalafiore. Nonostante una prestazione tenace, i ragazzi di coach Cadeo non riescono a superare l’ostacolo finale. Il pubblico, caloroso e appassionato, ha sostenuto la squadra fino all’ultimo momento, consapevole dell’importanza della sfida.

Il sogno svanisce e l’avventura playoff della Redel Reggio Calabria, stagione 2024-2025 termina sul parquet del PalaCalafiore. I cestisti di coach Cadeo hanno lottato fino al quarantesimo a cospetto di un pubblico che, consapevole della posta in palio, non ha mai smesso di incitare i propri. 🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Serie B, la Viola Redel lotta ma non basta: il sogno svanisce, passa Monopoli

