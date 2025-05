Serie A lotta salvezza | il Venezia sorpassa il Lecce nelle quote ma i bookie dicono ancora Empoli

La lotta salvezza in Serie A si infiamma, con il Venezia che ha sorpassato il Lecce nelle quote dei bookmaker, ma resta l'Empoli il team da tenere d'occhio. Dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, la squadra di Eusebio Di Francesco risorge, riportandosi al quartultimo posto e lasciando intravedere la possibilità di una salvezza insperata.

Con il 2-1 del Penzo alla Fiorentina, il Venezia si ritrova, dopo mesi, quartultimo e fuori degli ultimi tre posti. La squadra di Eusebio Di. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Serie A, lotta salvezza: il Venezia sorpassa il Lecce nelle quote, ma i bookie dicono ancora Empoli

Si legge su calciomercato.com: Con il 2-1 del Penzo alla Fiorentina, il Venezia si ritrova, dopo mesi, quartultimo e fuori degli ultimi tre posti. La squadra di Eusebio Di Francesco avanza a 1,50,.

Serie A: il Venezia può credere al sogno salvezza

Secondo polesine24.it: La lotta per la salvezza come sempre è molto serrata, e tra le squadre coinvolte c’è anche il Venezia del Mister Di Francesco che dopo gli ultimi successi crede nella miracolosa permanenza in Serie A.

Serie A, chi si salva e chi retrocede tra Empoli, Lecce e Venezia in caso di arrivo a pari punti?

tag24.it scrive: Le due squadre meglio piazzate nella classifica avulsa si affrontano in uno spareggio (andata e ritorno). Chi vince resta in Serie A, chi perde retrocede. La terza squadra retrocede direttamente.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Venezia 81 - Cate Blanchett presenta la serie 'Disclaimer': Tutti abbiamo un lato oscuro

E' stato difficile, quindi, non rivelare troppo Tutti abbiamo un lato oscuro. Spettacolo - "Tutti abbiamo un lato oscuro.