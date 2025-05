Serie A gli arbitri della 37esima | Doveri per Parma-Napoli Chiffi per Inter-Lazio

La 37esima giornata di Serie A si avvicina, con appuntamenti importanti per le squadre in lotta per la salvezza e per l'Europa. Gli arbitri designati per le sfide di questo turno cruciale sono pronti a gestire le emozioni sul campo. Di seguito, ecco la lista degli arbitri e le gare in programma.

Di seguito gli arbitri della 37esima giornata di Serie A GENOA – ATALANTA - Sabato 1705 h. 20.45 GHERSINI CAVALLINA – MINIUTTI IV: FERRIERI. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Serie A, gli arbitri della 37a giornata, tutte le designazioni: Chiffi per Inter-Lazio e Doveri per Parma-Napoli

Arbitri 37esima giornata di Serie A: Inter-Lazio affidata a Chiffi, Doveri arbitrerà Parma-Napoli

Parma-Napoli, arbitra Doveri: un dato preoccupa i tifosi

