Serie A e la lotta a pirateria audiovisiva | Fenomeno criminale che sottrae risorse vitali

La Serie A si prepara a combattere la pirateria audiovisiva, un fenomeno criminale che minaccia risorse vitali per il settore. Con l'introduzione di nuove norme, le autoritĂ puntano a rafforzare la lotta contro il furto di contenuti, sostenendo l'importanza della legalitĂ e della tutela dei diritti nel panorama sportivo italiano.

"E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata. Abbiamo costruito una norma che non penso avrĂ problemi e produrrĂ risultati. Anche perchĂ© non penso che in Italia ci sia gente a favore dell'illegalitĂ . Da oggi in poi, e mi riferisco proprio ad oggi perchĂ© la Guardia di finanza è giĂ al lavoro, ci sarĂ tolleranza zero da parte delle istituzioni e della politica. La pirateria è un nemico insidioso del nostro calcio che sottrae risorse economiche vitali e aiuta la criminalitĂ organizzata. Lo streaming illegale toglie miliardi di ingressi all'indotto sportivo. La pirateria va quindi contrastata con determinazione, per questo in parlamento sono stato relatore di questa norma che attribuisce poteri straordinari all'Agcom, che potrĂ ora disabilitare indirizzi Ip considerati illeciti.

Serie A e la lotta a pirateria audiovisiva: "Fenomeno criminale che sottrae risorse vitali"

Lotta alla pirateria audiovisiva nel calcio: "AGCOM dotata di poteri straordinari per interventi tempestivi"

La Lega Serie A contro la pirateria, Lotito: «Tolleranza zero, non è solo malcostume. Con la nuova legge, oggi non si scherza più»

