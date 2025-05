Serie A 37ª giornata | tutti in campo domenica sera non succedeva da 15 anni

La 37ª giornata di Serie A segnerà un evento raro: domenica 18 maggio, alle ore 20:45, tutte le squadre scenderanno in campo contemporaneamente per la prima volta in 15 anni. Un'opportunità unica per tifosi e appassionati di vivere l'emozione del calcio italiano in una serata ricca di sfide decisive.

La Lega Serie A ha ufficializzato l'orario della 37ª giornata: domenica 18 maggio alle ore 20:45 si disputeranno ben nove partite 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie A, 37ª giornata: tutti in campo domenica sera, non succedeva da 15 anni

