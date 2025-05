Sergio Mattarella premia gli Alfieri della Repubblica | un modello alternativo per la vita sociale

Sergio Mattarella premia gli Alfieri della Repubblica, celebrando un modello alternativo per la vita sociale. Nel suo discorso, sottolinea il valore del rifiuto a un altruismo superficiale, evidenziando l'importanza di mettere al centro le esigenze degli altri e promuovere una visione collettiva, contrapposta all'individualismo dominante. Un esempio luminoso di solidarietà e impegno civico.

"In quello che avete fatto e che tanti fanno c'√® il rifiuto, una visione diversa, alternativa della vita" rispetto a quella che "c'√® sempre stata" di chi "pensa che la vita sociale si esaurisca nell'affermare il proprio interesse, sovente anche calpestando le esigenze altrui. Questo √® un modello alternativo che la fa progredire". Lo ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell'incontro con i nuovi Alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati d'onore. "Quello che avete fatto con i vostri comportamenti" pone una alternativa "a quell'altra versione che inaridisce la vita sociale e anche chi la pratica e la persegue perch√® riduce la vita umana a una somma di solitudini che si scontrano tra di loro e questo rende arida la societ√† e le persone". 🔗Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Sergio Mattarella premia gli Alfieri della Repubblica: un modello alternativo per la vita sociale

Sergio Mattarella premia gli Alfieri della Repubblica: un modello alternativo per la vita sociale

Mattarella premia 29 giovani "Alfieri della Repubblica": cerimonia al Quirinale

Alfieri della Repubblica, Mattarella: "Non rassegnarsi alla supremazia delle cattive notizie"

