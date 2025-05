Sergio Conceicao e il Milan | delusione in finale e riflessioni sul futuro

Niente secondo trofeo stagionale per Sergio Conceicao e il suo Milan. L’allenatore portoghese ha espresso tutto il suo rammarico nell’analisi di una finale che ha visto i rossoneri incapaci di reagire e prendere il controllo della partita: "La delusione c’è per non aver vinto un titolo. Penso sia stata una partita competitiva ed equilibrata, nel primo tempo abbiamo creato due occasioni per far gol senza segnare, il Bologna solo da palla ferma. Potevamo fare di più nel secondo tempo, dopo il loro gol si è giocato molto poco: situazioni tipiche di una finale, non voglio togliere loro dei meriti". Un appunto anche sulla direzione della gara da parte di Mariani, con Conceicao che tuttavia non ha voluto sbilanciarsi troppo sulla prestazione del fischietto di Aprilia ma puntando ugualmente il dito: "E anche qualche decisione arbitrale. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

