CATANIA (ITALPRESS) – Gli agenti della polizia di Stato di Catania hanno sequestrato beni per 3 milioni di euro riconducibili ad un indagato, attualmente detenuto, ritenuto appartenente al clan Cappello. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta congiunta del Procuratore Distrettuale e del Questore. L’indagato viene indicato come “il re del narcotraffico di Catania” e annovera numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di sostanze stupefacenti. Al destinatario del provvedimento ed alle persone a lui collegate sono stati sequestrati 13 beni immobili (abitazioni, capannoni, terreni); 4 auto; 1 motociclo; 1 attivitĂ commerciale operante nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento dei bambini, con relativi beni aziendali e strumentali; 12 rapporti finanziari. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

Sequestrati beni per 3 milioni a esponente clan mafioso di Catania