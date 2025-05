Sepa si amplia taglio del nastro

Domenica, Porto Potenza ha ospitato l'inaugurazione del nuovo showroom di Sepa Arredamenti, un evento dallo stile elegante e partecipato. La presenza del governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, e del sindaco Noemi Tartabini ha aggiunto un tocco speciale a una giornata dedicata al design e all'innovazione nel settore dell'arredamento.

Domenica si è svolta a Porto Potenza l’inaugurazione del nuovo showroom di Sepa Arredamenti, che ha saputo coniugare eleganza, design e partecipazione. A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza del governatore delle Marche Francesco Acquaroli e del sindaco Noemi Tartabini, insieme ad alcuni ospiti speciali come Maria Grazia Cucinotta, che con la sua eleganza e disponibilità si è intrattenuta con i presenti. Durante l’iniziativa non sono mancati momenti di convivialità , con buffet e musica che hanno contribuito a creare un’atmosfera calda e accogliente. Sepa Arredamenti si riconferma ancora una volta punto di riferimento nel settore dell’arredamento, combinando innovazione, gusto estetico e un servizio clienti di altissimo livello. La grande affluenza di pubblico e l’apprezzamento generale dimostrano il forte legame dell’azienda con il territorio e la fiducia che da anni li accompagna. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sepa si amplia, taglio del nastro

