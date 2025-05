Senza rimorso | tutto quello che c’è da sapere sul film

Senza rimorso: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, giovedì 15 maggio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Senza rimorso, film del 2021 diretto da Stefano Sollima. La pellicola, con protagonista Michael B. Jordan, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1993 Senza rimorso scritto da Tom Clancy. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. In Siria, una squadra di Navy SEAL, guidata dal capo senior John Kelly, salva un agente della CIA preso in ostaggio da sospetti membri dell’Isis. I SEAL sono scioccati nello scoprire che i rapitori non erano membri dell’ISIS ma in realtà militari russi. Tre mesi dopo, in apparente rappresaglia per il loro ruolo nella missione, i SEAL vengono uccisi di nascosto uno per uno dagli agenti russi dell’FSB. La moglie incinta di Kelly, Pam, viene uccisa quando i russi irrompono nella loro casa. 🔗Leggi su Tpi.it

