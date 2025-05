Senza rimorso | la spiegazione del finale del film

"Senza rimorso", diretto da Stefano Sollima, è un adattamento del romanzo di Tom Clancy che esplora le origini di John Kelly/Clark, inserito nell'universo di Jack Ryan. In questa analisi, sveleremo il finale del film, approfondendo le sue implicazioni e i temi che guidano la crescita del protagonista attraverso una trama avvincente e complessa.

Il film Senza rimorso ( qui la recensione ), diretto da Stefano Sollima, è basato sul romanzo di Tom Clancy del 1993, ma è anche un reboot nonché storia delle origini di John KellyClark, ambientato nell'universo cinematografico di Jack Ryan. La vicenda in esso narrata si conclude con il capo dei Navy SEAL John Kelly ( Michael B. Jordan ) che scopre esattamente chi c'è dietro una cospirazione internazionale per scatenare una guerra tra Stati Uniti e Russia. Di conseguenza, John Kelly "muore" e assume la nuova identità di John Clark, diventando un agente segreto della Central Intelligence Agency. Il terzo atto di Senza rimorso prevede una sparatoria ultraviolenta a Murmansk, in Russia, dove l'obiettivo di John Kelly, Victor Rykov ( Brett Gelman ), rivela che entrambi sono stati usati come pedine nella cospirazione che ha avuto origine a Washington D.

