Sentiero degli Dei tragedia in escursione | perde la vita una turista dopo un malore

Mercoledì 14 maggio, una tragedia ha colpito il celebre Sentiero degli Dei, dove una turista americana di 68 anni ha perso la vita dopo un malore durante un'escursione. L'incidente ha sconvolto la comunità locale e i visitatori, costringendo gli operatori del soccorso a intervenire in un contesto di grande bellezza naturale, trasformato in un dramma inaspettato.

