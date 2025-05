Sempre più OLED per i monitor Asus | ecco due nuovi ROG Strix da 32 4K

Asus ha svelato due nuovi monitor OLED da 32 pollici nella gamma ROG Strix durante il Computex. Entrambi i modelli offrono una risoluzione 4K e beneficiano di un rivestimento anti-riflesso lucido, con refresh rate che raggiungono rispettivamente i 165 Hz e 240 Hz. Scopri tutte le caratteristiche di queste innovazioni nel mondo dei monitor.

Asus ha annunciato in occasione del Computex due nuovi monitor OLED da 32 pollici a brand ROG della serie Strix: entrambi hanno risoluzione 4K, rivestimento anti-riflesso lucido e refresh rate rispettivamente di 165 Hz e 240 Hz.

