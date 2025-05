AGI - Durante le ricerche nel canale di Tromello, svolte dai vigili del fuoco e dai carabinieri, sarebbe stato trovato anche un martello. Lo riferisce il programma 'Chi l'ha visto?' in merito agli sviluppi sull'indagine di Garlasco. Il martello è stato indicato dalle perizie svolte nei processi come possibile arma del delitto ed è l'unico oggetto sparito da casa Poggi dal giorno dell'omicidio. Essendo un oggetto molto comune, è ovviamente tutto da verificare che si possa trattare proprio dell'arma del delitto, dopo 18 anni. Gli inquirenti ieri cercavano un attizzatoio da camino indicato da un testimone, non trovato. La nuova vampata nell'indagine sul delitto di Garlasco è stata accesa dalle perquisizioni durate sette ore a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due suoi amici e dalla ricerca dell'arma con un déjà-vu. 🔗Leggi su Agi.it

Sempio, il testimone e il martello. I nodi da sciogliere del giallo di Garlasco