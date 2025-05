Semaforo verde per la precompilata 2025 | dichiarazione 730 ora inviabile

È ufficiale: il semaforo è verde per la precompilata 2025! Da oggi, l'Agenzia delle Entrate ha aperto il canale per l'invio della dichiarazione 730 e Redditi. Dopo il periodo di consultazione "in sola lettura", contribuenti possono ora integrare, modificare o restituire i modelli. Approfitta di questa opportunità per gestire la tua dichiarazione!

Semaforo verde per la precompilata 2025: è ora aperto il canale per l'invio della dichiarazione 730 o Redditi. Lo comunica l' Agenzia delle Entrate spiegando che i modelli, disponibili "in sola lettura" dallo scorso 30 aprile, adesso possono essere eventualmente integrati, modificati o restituiti così come predisposti dal Fisco. Nelle prime due settimane (30 aprile-14 maggio) sono oltre 4 milioni e 200mila gli accessi registrati all'applicativo, il 25% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Semaforo verde per la precompilata 2025: dichiarazione 730 ora inviabile

Aperto il canale per l'invio della dichiarazione 730 o Redditi 2025. Oltre 4 milioni di accessi già registrati.

Parte invio precompilata, già 4,2 milioni di accessi

Semaforo verde per la precompilata 2025: è ora aperto il canale per l'invio della dichiarazione 730 o Redditi.

Dichiarazione Precompilata 2025 oggi al via: tutto quello che devi sapere su 730, bonus e scadenze

Bonus fiscali: la precompilata include detrazioni per bonus casa (ristrutturazioni, risparmio energetico, bonus mobili), bonus verde, social bonus per erogazioni liberali e il bonus tredicesima.

