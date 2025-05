Sei stato un maestro di vita | il dolore di Tamberi per la scomparsa dello zio Giorgio Bartolucci

Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto, esprime il suo profondo dolore per la perdita dello zio Giorgio Bartolucci, scomparso all'improvviso a 61 anni. Con un toccante messaggio su Instagram, Tamberi ricorda il suo zio come un "maestro di vita", sottolineando l'impatto che ha avuto sulla sua esistenza.

SIROLO – «Sei stato un maestro di vita». Con queste parole Gianmarco Tamberi ha voluto ricordare lo zio Giorgio Bartolucci, scomparso improvvisamente nella giornata di ieri all'età di 61 anni. Il campione olimpico e mondiale di salto in alto ha affidato a Instagram il suo saluto.

