Segreti di famiglia replica puntata 15 maggio in streaming | Video Mediaset

Oggi, giovedì 15 maggio, torna in streaming su Mediaset la soap turca "Segreti di famiglia" (Yargi). In questa puntata, Gul e Aylin affrontano Metin, intenzionate a fargli capire le sue responsabilità. Nel frattempo, Pars si mobilita per organizzare un incontro con Serdar. Scopri tutti i dettagli e le emozioni di questa avvincente episodi!

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 15 maggio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Gul e Aylin si recano a casa di Metin per dirgli in faccia tutto quello che pensano e per inchiodarli alle loro responsabilità. Pars cerca di organizzare un incontro con Serdar. Ecco il video per rivedere l'episodio 98 in replica streaming.

