Segreti di famiglia replica puntata 15 maggio in streaming | Video Mediaset

Nuovo imperdibile appuntamento con "Segreti di famiglia" (Yargi) oggi, giovedì 15 maggio. In questa puntata, Gul e Aylin affrontano Metin, mettendolo di fronte alle sue responsabilità. Nel frattempo, Pars si sforza di organizzare un incontro con Serdar. Non perdere la diretta o lo streaming su Video Mediaset per scoprire gli sviluppi!

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 15 maggio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Gul e Aylin si recano a casa di Metin per dirgli in faccia tutto quello che pensano e per inchiodarli alle loro responsabilità. Pars cerca di organizzare un incontro con Serdar. Ecco il video per rivedere l’episodio 98 in replica streaming. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Segreti di famiglia, replica puntata 15 maggio in streaming | Video Mediaset

