Segregati e picchiati poi il video ai familiari per avere il riscatto | scoperta rete di trafficanti

Un'indagine ha rivelato un'organizzazione criminale pakistana specializzata nel traffico di migranti irregolari lungo la rotta balcanica. Le vittime venivano segregate e maltrattate, costringendo i familiari a pagare riscatti per il loro rilascio. Queste pratiche violente pongono in evidenza i rischi e le atrocità affrontate da chi cerca di raggiungere l'Italia.

Scoperto un gruppo criminale pakistano attivo nel favoreggiamento di migranti irregolari lungo la cosiddetta rotta balcanica. Per arrivare in Italia¬†- spesso la destinazione finale di tale rotta che attraversa vari Paesi dell'Europa orientale quali¬†Albania, Bosnia, Croazia e. 🔗Leggi su Europa.today.it ¬© Europa.today.it - Segregati e picchiati, poi il video ai familiari per avere il riscatto: scoperta rete di trafficanti

