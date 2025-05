Seedorf, l’ex Inter e Milan pronto per una nuova avventura: pronto un contratto annuale con l’Esteghlal FC. L’ex giocatore di Inter e Milan, Clarence Seedorf, sta per iniziare una nuova fase della sua carriera come dirigente. Attualmente lo vediamo spesso come commentatore delle partite di Champions su Amazon Prime. Adesso è stato assunto dal CEO dell’Esteghlal FC per ricoprire il ruolo di consigliere sportivo, con un contratto di un anno. Questa nuova fase per Seedorf rappresenta un’importante opportunità per mettere in pratica la sua esperienza accumulata nel mondo del calcio e contribuire al rilancio del club iraniano. Il suo compito sarà aiutare nella definizione dell’identità sportiva del club. Uno dei suoi primissimi incarichi sarà quello di scegliere un nuovo allenatore. Tra i possibili candidati c’è Walter Mazzarri, l’ex tecnico dell’Inter. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Seedorf, nuova avventura per l’ex nerazzurro: sarà il consigliere sportivo dell’Esteghlal FC