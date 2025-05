Seconda categoria 2024-25 | Sassocorvaro promosso Brugnettini e Ambrogiani top scorer

Il campionato di Seconda categoria 2024-25 si avvicina alla conclusione, con il Sassocorvaro che guadagna la promozione in Prima. I top scorer Brugnettini e Ambrogiani si sono distinti, mentre l'Olimpia Macerata Feltria affronterĂ uno spareggio cruciale per mantenere la categoria. Resta ancora da decidere il destino delle squadre in lizza per i playoff del girone B.

Anche il campionato di Seconda categoria 2024-25 va agli archivi, restano da giocare solo gli spareggi. Girone A. Promosso in Prima il Sassocorvaro mentre l’Olimpia Macerata Feltria, seconda classificata giocherĂ lo spareggio contro la vincente dei playoff del girone B. Se la dovranno vedere invece tra loro ai playout Frontonese-Santangiolese. Retrocede in Terza categoria il Montelabbate. I numeri. L’attacco piĂą prolifico (56 reti) è stato quello del Macerata Feltria mentre la difesa piĂą perforata è risultata quella del Montelabbate (69 gol subiti). Il Valfoglia Tavoleto vanta il record dei pareggi (14). Nell’ultima giornata sono stati segnati tanti gol (34). I bomber. A vincere la classifica cannonieri, in questo caso del girone A, è un habituĂ© di queste graduatorie: Alessio Brugnettini attaccante (classe ’87) della Vigor San Sisto. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seconda categoria 2024-25: Sassocorvaro promosso, Brugnettini e Ambrogiani top scorer

Cosa riportano altre fonti

Seconda categoria 2024-25: Sassocorvaro promosso, Brugnettini e Ambrogiani top scorer

Secondo msn.com: Il campionato di Seconda categoria 2024-25 si chiude con Sassocorvaro promosso e Brugnettini e Ambrogiani come migliori marcatori.

Avis Sassocorvaro: trionfo in Seconda categoria e ritorno in Prima dopo 19 anni

Da msn.com: L'Avis Sassocorvaro conquista la Prima categoria dopo 19 anni con una stagione straordinaria e un gruppo unito.

Sassocorvaro al top, nessuno ha fatto meglio: “Impresa con record”

Da youtvrs.it: SECONDA CATEGORIA - Ben 69 punti nel girone A, la migliore delle Marche. Parla mister Baggiarini L’Avis Sassocorvaro si prende la scena nel girone “A” di Seconda Categoria. Sono 69 i punti realizzati ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Alex Rider, annunciata la seconda stagione

L?annuncio arriva alla vigilia del debutto della prima stagione della serie in Italia, Stati Uniti, Canada e America Latina.