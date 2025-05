Sean Penn | Tom Cruise? Il miglior stuntman nel mondo del cinema

Sean Penn ha recentemente elogiato Tom Cruise in un podcast, descrivendolo come il miglior stuntman del cinema. Con due premi Oscar alle spalle, Penn ha sottolineato l'incredibile propensione di Cruise per le acrobazie nei film action, esprimendo ammirazione per il suo talento e dedizione nel portare le sue performance al livello successivo.

Nella puntata di un podcast al quale ha partecipato di recente, Sean Penn ha citato un suo ottimo amico e collega, complimentandosi e spendendo diverse parole per il suo impegno come stuntman, e non solo come attore. Tom Cruise, secondo Sean Penn, è il miglior stuntman del mondo e l'ha dimostrato nel corso della sua lunga carriera in film d'azione di grande successo al botteghino. Sean Penn esalta il talento di Tom Cruise "Tom Cruise è uno che persegue l'eccellenza ad un livello altissimo" ha dichiarato Penn "Capisco che certi film vengano apprezzati più di altri riferendosi ai film indipendenti .

