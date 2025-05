Sean Diddy Combs in aula il video integrale delle violenze alla fidanzata

Sean "Diddy" Combs è al centro di un controverso processo a New York, dove il video integrale di una violenta aggressione all'ex fidanzata Cassie Ventura è stato presentato in aula. Il filmato, che mostra un litigio in un hotel di Los Angeles, solleva gravi accuse nei confronti del rapper e produttore.

La violenta aggressione di Sean “Diddy” Combs all’ex fidanzata Cassie Ventura, durante una lite in un hotel di Los Angeles, è stata mostrata integralmente mercoledì mattina: l’intero filmato, non modificato, è stato usato in tribunale nel corso del processo al rapper e produttore a New York, per abusi fisici e sessuali. Alcune parti del filmato erano state già diffuse nei mesi scorsi e pubblicate su diversi siti e organi di informazione. Cosa si vede nel video dell’aggressione di Diddy alla ex fidanzata. Il video è del marzo 2016: il rapper getta a terra e prende a calci la cantante. I due sono stati insieme dal 2007 al 2018, lei ha denunciato diversi episodi di abusi. Cassie Ventura, 38 anni, si è trovata faccia a faccia con Diddy nel secondo giorno del suo processo. I video delle telecamere a circuito chiuso sono stati presentati come prova al processo e mostrano diverse angolazioni del brutale attacco, mentre Diddy trascina la cantante R&B fuori dall’ascensore e cammina minacciosamente lungo il corridoio avvolto in un asciugamano. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sean Diddy Combs, in aula il video integrale delle violenze alla fidanzata

