Finisce a processo per maltrattamenti in famiglia, stalking, lesioni aggravate e violazione di domicilio nei confronti della ex compagna che avrebbe intimorito con frasi quali "anche se urli non ti sentiranno, se ti scavo la fossa nessuno ti troverà". Imputato un 46enne anconetano che ieri il collegio penale, presieduto dal giudice Roberto Evangelisti, ha condannato solo per il reato di lesioni, ad otto mesi di reclusione. I fatti contestati dall’accusa erano avvenuti tra il 2017 e il 2022. Vittima una coetanea, che si è costituita parte civile. Stando alla donna il compagno sarebbe stato un violento. Quando l’aveva lasciato, lui si sarebbe presentato davanti casa e dopo aver sfondato la porta a calci le avrebbe dato una testata in faccia causandole lesioni guaribili in 15 giorni. Nell’abitazione ci sarebbero stati anche i figli minorenni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Se ti scavo la fossa nessuno ti troverà": 46enne a giudizio