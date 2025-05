Se per piacere non mi scassinate più venite di mattina che ve lo regalo | il messaggio del titolare dell' edicola ripulita

Dopo il quinto furto, il titolare dell’edicola di via Robertelli ha deciso di lanciare un provocatorio appello ai ladri. Con un messaggio ironico ma doloroso, invita i malintenzionati a venire di mattina per "regalare" ciò che desideravano, sperando così di fermare la serie di incursioni che ha messo in ginocchio il suo negozio.

Dopo il quinto furto messo a segno qualche giorno fa, all’edicola-rivendita di casalinghi situata in via Robertelli, adiacente al mercato rionale di Torrione, il titolare ha pensato di lasciare un messaggio ai ladri. "Se per piacere non mi scassinate più, venite di mattina e ve lo regalo", ha. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Se per piacere non mi scassinate più, venite di mattina che ve lo regalo": il messaggio del titolare dell'edicola ripulita

