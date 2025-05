Di fronte all’ Intelligenza Artificiale meglio tornare a chiedersi cos’è un essere umano. Il ritorno di Andrea Pezzi allo “spettacolo” – il 27 maggio al Teatro Carcano di Milano con Intelligenza Naturale – passa proprio dal tema più gettonato del presente. Cinquantuno anni e la faccia ancora da ragazzino, una carriera radio televisiva fulminante tra gli anni novanta e gli anni dieci, un passo di lato economicamente redditizio come creativo di successo nel mondo dell’advertising e della tecnologia, ora presocratico da Alfonsine (Ravenna) su un palco teatrale. “ Nello spettacolo c’è un momento in cui parlerò in romagnolo stretto ”, ci spiega Pezzi nel suo open space con tendine plissé, poltrone in pelle umana (e animale), di MINT sui Navigli milanesi. “C’è un video sul web dove vengo intervistato, ragazzino e sbarbato, sull’uso dei preservativi al Gulliver di Alfonsine. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se non sappiamo più cos’è un essere umano, siamo fottuti. L’AI avrà coscienza, ma l’intuizione resta nostra”: Andrea Pezzi torna a teatro con “Intelligenza Naturale”