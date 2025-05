Scuola chiusa a Montescudaio | il sindaco fa appello a Giani

Montescudaio, 15 maggio – Una lettera inviata dal sindaco di Montescudaio Loris Caprai al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all’assessora regionale Alessandra Nardini per informare sullo stato dell’arte della chiusura della scuola media dell’Istituto Comprensivo Italo Griselli, che ospita 90 alunni. La scuola è stata chiusa per problemi inerenti la staticità . «Scrivo a voi perché confido di poter ricevere tutto il supporto e l’aiuto necessario per affrontare uno dei momenti più difficili e complessi da quando sono stato eletto, per una delicata situazione che questa amministrazione comunale ha ereditato. Il 13 maggio sono stato costretto a decretare, con profondo disagio e sofferenza, l’inibizione delle attività scolastiche della scuola media di Montescudaio, una sospensione al momento temporanea delle attività – dal 13 al 17 maggio – per effettuare verifiche, ma che con tutta probabilità è destinata a portare alla chiusura definitiva del plesso scolastico, visti i gravi problemi di staticità riscontrati - così esordisce il sindaco Caprai nella missiva inviata al Presidente Giani e all’Assessora Nardini - La situazione è precipitata inaspettatamente con il sopralluogo di vigili del fuoco di Pisa, il cui intervento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Livorno che da tempo ha aperto un’indagine che interessa vari ambiti di attività comunali. 🔗Leggi su Lanazione.it

