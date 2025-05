Scudetto ipotesi spareggio | le date in ballo e il nodo Champions

Con l'assegnazione degli orari per la 37ª giornata, la Lega Serie A si prepara a gestire una situazione cruciale: la possibilità di uno spareggio per lo scudetto tra Napoli e Inter. Se i risultati di domenica manterranno intatte le speranze tricolori, si porrà il nodo fondamentale delle date e delle implicazioni per la qualificazione alla Champions.

Scudetto, ipotesi spareggio: le date in ballo e il nodo Champions"> Definiti gli orari della 37ª giornata, ora per la Lega Serie A arriva la sfida più delicata: prevedere una data per l’eventuale spareggio scudetto tra Napoli e Inter, se domenica i risultati manterranno viva la corsa tricolore. Come riporta Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, tutto dipenderà dagli esiti di Parma-Napoli e Inter-Lazio. Se Conte dovesse vincere e Inzaghi perdere, il Napoli sarebbe campione d’Italia già domenica. In caso contrario, si aprirebbero scenari più complessi, con due sole date possibili per lo spareggio, che sarà discusso lunedì in Consiglio di Lega. Scenario 1 – Spareggio martedì 27 maggio L’ipotesi più “naturale”, con l’ultima giornata regolarmente distribuita su sabato e domenica, porterebbe lo spareggio a giocarsi martedì 27 maggio, ma c’è un ostacolo: l’Inter disputerà la finale di Champions il 31 maggio contro il PSG a Monaco. 🔗Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Scudetto, ipotesi spareggio: le date in ballo e il nodo Champions

Cosa riportano altre fonti

Serie A, due ipotesi per l’ultima giornata. Possibile anticipo giovedì e spareggio domenica

Segnala fcinter1908.it: Quasi scontato che l'Inter perderà il vantaggio del campo in caso di spareggio scudetto. Tutte le ipotesi per l'ultima giornata ...

Lo spareggio scudetto (per ora) è lontano, ma fissare la data non sarebbe semplice

ilnapolista.it scrive: La Gazzetta racconta come sia complesso anche stabilire la data dell'ultima giornata. La finale Champions incomberebbe sullo spareggio ...

Possibile spareggio Scudetto: la Lega valuta l’anticipo dell’ultima giornata

Riporta msn.com: ANTICIPO SERIE A- Sono da definire le date e gli orari della 38' giornata di Serie A, che verranno comunicati solo dopo la fine della prossima giornata di campionato. Questa ipotesi si rafforza per il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Festa scudetto Inter : Il Sottosegretario Sileri è preoccupato

Nessuna zona rossa a Milano avrebbe limitato i tifosi che volevano festeggiare lo scudetto. È il pensiero del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che ha condannato il comportamento di chi si è radunato in piazza Duomo per festeggiare il campionato dell' Inter, molti senza maschera.