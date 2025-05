Scudetto all’ultimo respiro bufera social sulla designazione di Guida all’Avar per Inter-Lazio

NAPOLI, 15 MAGGIO 2025 – Mancano soltanto 180 minuti alla fine del campionato e la corsa scudetto resta apertissima: Napoli e Inter sono divise da un solo punto, con la squadra di Antonio Conte in vantaggio. Le ultime due giornate saranno decisive e la pressione è altissima, tanto in campo quanto fuori. Il prossimo turno vedrà il Napoli impegnato a Parma e l’Inter affrontare la Lazio a San Siro. In un contesto così delicato, anche la scelta degli arbitri diventa un tema rovente. Per Parma-Napoli è stato designato Daniele Doveri, mentre per Inter-Lazio il fischietto sarà Daniele Chiffi. Ma a scatenare il malumore tra i tifosi nerazzurri – soprattutto sui social – è la composizione completa della squadra arbitrale per la gara di Milano, che include Marco Guida come AVAR, assistente del VAR (il cui responsabile sarà Di Paolo). 🔗Leggi su Primacampania.it

