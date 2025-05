Scrivere al tempo della IA un workshop a Belleville con Lenovo

Il 15 maggio, Milano ospita un innovativo workshop organizzato da Lenovo e la Scuola Belleville, intitolato "Dimostra di essere umano - Scrivere storie al tempo dell'IA". Questo laboratorio si propone di esplorare la creatività umana nell'era dell'intelligenza artificiale, offrendo ai partecipanti strumenti e spunti per raccontare storie uniche e autentiche.

Milano, 15 mag. (askanews) - Lenovo e la scuola di scrittura Scuola Belleville hanno presentano a Milano una nuova iniziativa dedicata agli scrittori e agli appassionati di storie: "Dimostra di essere umano - Scrivere storie al tempo dell'IA", un laboratorio di scrittura in presenza a Milano riservato a dieci autori selezionati attraverso una call che, sotto la guida di Francesco D'Isa, lavoreranno a un proprio testo con l'ausilio delle intelligenze artificiali generative. "Questo corso in particolare - ha spiegato ad askanews Francesca Cristoffanini, direttrice della scuola Belleville - vuole dare l'opportunità a chi già sa scrivere bene e dimostra questo senso della open call che precede il workshop con Francesco D'Isa, a chi già domina gli strumenti della scrittura di provare a esercitarsi attraverso la AI per potenziare e soprattutto integrare quegli strumenti nel proprio processo creativo.

