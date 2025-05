Scritta sul muro Giorgia appesa FdI denuncia condanna unanime

Una scritta provocatoria, "Giorgia appesa", è apparsa sul muro di recinzione della ferrovia a Corsico, scatenando una reazione di sdegno tra i cittadini e sui social media. Fratelli d’Italia è stata tra le prime forze politiche a condannare l’episodio, sottolineando l'importanza di tutelare il rispetto e la dignità nelle discussioni pubbliche.

"Giorgia appesa". È questa la scritta apparsa sul muro di recinzione della ferrovia corsichese, nei pressi della stazione. L’episodio ha suscitato sdegno in città e sui social. La prima condanna è arrivata da Fratelli d’Italia. "Le istituzioni hanno l’obbligo di condannare questi gesti e spegnere ogni forma di violenza, anche verbale; per questo mi auguro che in consiglio comunale arrivi una condanna unanime a questo episodio. In città si respira una brutta aria ed è obbligo della politica evitare che si arrivi a episodi più gravi - ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio, Antonio Saccinto -. Spero che la polizia locale possa risalire all’autore di questo gesto e sanzionarlo." Una condanna è arrivata dalla pagina social del sindaco, Stefano Ventura. Nella notte la scritta contro la premier è stata cancellata da ignoti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scritta sul muro, “Giorgia appesa”. FdI denuncia, condanna unanime

