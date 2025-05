Scontro tra 4 auto della polizia in A1 diversi agenti feriti | erano di scorta ai tifosi del Milan

Un grave incidente ha coinvolto quattro auto della polizia sull'A1, durante il servizio di scorta ai tifosi del Milan. Al momento, si registrano almeno nove poliziotti feriti, uno dei quali in condizioni critiche. L'incidente è avvenuto tra Fidenza (Parma) e Fiorenzuola (Piacenza), richiedendo l'intervento dell'elisoccorso.

