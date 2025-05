Scontro in aula tra premier e opposizioni su sanità e scenari internazionali

Nel cuore del dibattito politico, la premier si scontra con le opposizioni su temi cruciali come la sanità e le sfide internazionali. Mentre la tensione cresce in aula, la Camera approva il decreto Albania con voto di fiducia, segnando un momento decisivo nella gestione delle politiche governative. Servizio di Augusto Cantelmi.

Scontro a tutto campo tra la premier e le opposizioni su sanità e scenari internazionali. Intanto la Camera approva con il voto di fiducia il così detto decreto Albania. Servizio di Augusto Cantelmi Scontro in aula tra premier e opposizioni su sanità e scenari internazionali TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Scontro in aula tra premier e opposizioni su sanità e scenari internazionali

Ne parlano su altre fonti

Scontro in aula: Meloni e Schlein si affrontano su sanità e riarmo

Riporta notizie.it: Il premier question time di ieri a Montecitorio ha visto un acceso confronto tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Le tensioni si sono amplificate quando Meloni ha ris ...

PREMIER TIME: SCONTRO

Secondo 9colonne.it: C’è il deputato di Più Europa Riccardo Magi vestito da fantasma per protestare contro il silenzio del governo sui referendum, finendo per essere espulso dall’Aula, e c’è il leader del Movimento 5 Stel ...

Scontro in Aula tra Meloni, Schlein e Conte: sanità, Gaza e riarmo al centro del dibattito

Riporta online-news.it: Un question time alla Camera ad alta tensione ha visto protagonisti Giorgia Meloni, Elly Schlein e Giuseppe Conte in un acceso confronto su sanità, politica estera e spese militari. La presidente del ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Premier Conte : Recovery in tempi rapidi, riforma Mes responsabili Camere

Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del presidente del Consiglio Conte in vista del Consiglio europeo.