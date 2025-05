Scontro frontale a Quarto d’Altino | muore giovane papà ferita madre e neonato

Il 34enne Matteo Marcato è deceduto nel violento impatto tra auto e camion. Drammatico incidente a Quarto d’Altino intorno alle 15:30 di giovedì 15 maggio lungo via Trezze, tra un’auto e un camion, all’altezza di un distributore di benzina. Un uomo è morto sul colpo, mentre la moglie 35enne e il figlio neonato sono rimasti gravemente feriti. Per il 34enne Matteo Marcato, alla guida dell’auto, non ci sarebbe stato niente da fare. I soccorsi Sul posto vigili del fuoco, Suem 118 ed elisoccorso. La madre e il bambino sono stati portati in ospedale in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Cause ancora da accertare L’auto, con a bordo la famiglia di Oriago, si dirigeva verso Caposile. Le cause dello schianto sono in fase di accertamento. L’urto è stato particolarmente violento. Lutto a Mira, Matteo Marcato lavorava come cuoco La strada provinciale è rimasta chiusa per ore. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

