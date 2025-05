Scontro frontale a Bianzone | tre feriti e traffico in tilt

Oggi pomeriggio, un grave incidente frontale si è verificato a Bianzone, vicino alla stazione ferroviaria, lungo la SS38. Due auto si sono scontrate intorno alle 15:00, causando tre feriti: due donne di 64 e 78 anni e un uomo di 86. Il traffico è andato in tilt e sono intervenuti i carabinieri per gestire la situazione.

Incidente frontale nel pomeriggio di oggi a Bianzone, nei pressi della stazione ferroviaria, lungo la strada Statale 38. Lo scontro, avvenuto intorno alle 15:00, ha coinvolto due auto con a bordo tre persone: due donne di 64 e 78 anni e un uomo di 86. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. 🔗Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Scontro frontale a Bianzone: tre feriti e traffico in tilt

Ne parlano su altre fonti

Frontale in via Europa a Salò. Feriti anche tre bambini

Lo riporta elivebrescia.tv: Sono cinque le persone coinvolte in uno scontro frontale fra due auto a Salò ... poiché per la sua ampiezza porta a pigiare sull’acceleratore. I tre minorenni, che viaggiavano sulla stessa auto, hanno ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incidente Vasto, scontro frontale tra due auto: tre morti e un ferito grave

Un tragico incidente stradale si è verificato sabato sera, intorno alle 20:30, sulla strada statale 16 nel territorio di Vasto, vicino alla Spiaggia di Casarza.