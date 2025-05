Scontro fra due automobili sfondata la recinzione di una casa

Un gravissimo incidente stradale si è verificato a Barlassina, dove due automobili si sono scontrate, sfondando la recinzione di una casa. Il sinistro, causato dall'ignoranza di un semaforo rosso, ha provocato il ferimento di due persone, scaturendo da un impatto violentissimo all'incrocio tra la statale dei Giovi e via Trento.

Ci sarebbe un semaforo rosso ignorato all’origine del grave incidente stradale che ha provocato il ferimento di due persone l’altra sera a Barlassina, all’incrocio tra la statale dei Giovi e via Trento. Uno scontro violentissimo tra due vetture, una proveniente da Seveso e l’altra che stava uscendo da via Trento: un’auto è finita addosso alla recinzione dell’abitazione sul lato opposto della strada sfondandola, prima di rimbalzare di nuovo nella carreggiata. È successo poco dopo le 20.30: sul posto due ambulanze, l’auto medica e i vigili del fuoco. A bordo delle vetture c’erano due uomini, di 37 e e 54 anni, entrambi con ferite e contusioni importanti ma non in pericolo di vita. Sono stati portati in codice giallo, uno all’ospedale San Gerardo di Monza, l’altro al Sant’Anna di Como. Sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente, che ha reso necessario la chiusura temporanea della statale dei Giovi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontro fra due automobili, sfondata la recinzione di una casa

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Frosinone, una Smart fuori strada dopo lo scontro nella rotatoria di Brunella e l’auto travolge un pedone: grave una 50enne

Riporta ilmessaggero.it: Pedone travolto dopo lo scontro tra due auto. Il grave incidente nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio intorno alle 15.30 all’incrocio di Brunella, nella parte bassa del ...

Carbonate, scontro tra due auto: feriti i conducenti

Segnala msn.com: Carbonate, 14 maggio 2025 – Incidente e soccorso urgente oggi pochi minuti dopo le 15 a Carbonate, in via Papa Giovanni XXIII, dove si sono scontrate due auto. L’urto è avvenuto all’incrocio con via G ...

Violento scontro semi frontale (FOTO), un'auto sfonda una recinzione e l'altra esce di strada: due persone ferite

Da ildolomiti.it: ALDINO. Un violento scontro frontale tra due auto ha creato non poca apprensione sulle strade di Aldino, in Alto Adige. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.15 di oggi, lunedì 5 maggio: non è ancora ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Controcorrente scontro tra Giovanni Frajese e Matteo Bassetti

Controcorrente viene trasmesso in diretta dallo studio 1 del Safa Palatino Center di Roma. Ieri sera, 21 agosto 2022, è andata in onda in prima serata una nuova puntata speciale di Controcorrente, durante la quale la conduttrice e i suoi ospiti hanno parlato delle liste elettorali comprese le liste dei "no-vax".