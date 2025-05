Scontro fra auto e moto a Oggiono | centauro in gravi condizioni

Grave incidente stradale questa mattina a Oggiono, sulla via per Molteno. Poco dopo le 7.20, un motociclista di 57 anni è rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto, riportando ferite gravi. La centrale operativa di Areu è intervenuta prontamente per soccorrere il centauro, trasportato in condizioni critiche all'ospedale.

Grave incidente stradale alle prime luci del giorno a Oggiono, lungo la via per Molteno. Stando alle prime informazioni raccolte, intorno alle 7.20, una moto condotta da un uomo di 57 anni si è scontrata con un veicolo, provocando la caduta del centauro. La centrale operativa di Areu ha.

