Scomparsa a Cinto Caomaggiore | ore d’ansia per la 71enne Nadia Trevisan

Apprensione per le sorti della donna: l’allarme lanciato del marito. Nadia Trevisan, 71 anni, è scomparsa mercoledì 14 maggio a Cinto Caomaggiore dopo essere uscita in bici. Non ha fatto ritorno per pranzo e il marito, preoccupato, ha contattato i carabinieri. Ritrovata la bici vicino al fiume. Le ricerche si sono concentrate a Sesto al Reghena, dove è stata trovata la bici vicino al corso del fiume Reghena. Si teme un gesto volontario o un incidente. Ricerche a tappeto Sul posto sono impegnati vigili del fuoco di vari comandi, unità cinofile e sommozzatori. Gli elicotteri sorvolano l’area. Il territorio è stato diviso in settori per una copertura totale. Famiglia e comunità in ansia Non ci sono ancora tracce di Nadia Trevisan. Il riserbo è massimo, ma cresce la preoccupazione della famiglia e dell’intera comunità di Cinto Caomaggiore. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

