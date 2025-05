Una giovane britannica scompare in Asia, ma viene ritrovata, e arrestata, a migliaia di chilometri di distanza. Bella May Culley, 18 anni, originaria di Billingham, Inghilterra, era in vacanza in Thailandia quando la sua famiglia ne ha denunciato la scomparsa. Dopo giorni di silenzio e apprensione, è arrivata la svolta: è stata fermata in Georgia, all’aeroporto di Tbilisi, con 14 chili di cannabis e 20 pacchetti di hashish. Le autorità locali l’hanno arrestata per traffico di droga. Secondo il Ministero degli Interni georgiano, Culley è accusata di “aver acquistato e conservato illegalmente una quantità particolarmente grande di stupefacenti” e di “averla importata illegalmente in Georgia”. Le forze dell’ordine hanno riferito che “durante un’ispezione sono stati trovati 34 pacchetti ermeticamente sigillati contenenti marijuana nella borsa del passeggero, oltre a 20 pacchetti di hashish”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scompare in Thailandia e viene ritrovata in Georgia: Bella May Culley bloccata in aeroporto con 14 kg di cannabis e 20 pacchi di hashish. Rischia l’ergastolo