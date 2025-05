Scoccimarro | Eccezionale intervento in via Udine a Trieste

L'assessore regionale Fabio Scoccimarro ha recentemente effettuato un sopralluogo, anche aereo, in via Udine a Trieste, per verificare il completamento dei lavori di messa in sicurezza di un tratto di circa 300 metri. Questo intervento eccezionale rappresenta un passo significativo verso la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini.

L'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha effettuato un sopralluogo, anche aereo, con tecnici e ingegneri per constatare la conclusione dei lavori di messa in sicurezza di un tratto di circa 300 metri di via Udine a Trieste, interessato. 🔗Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Scoccimarro: "Eccezionale intervento in via Udine a Trieste"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Territorio: Scoccimarro, eccezionale intervento in via Udine a Trieste

Riporta ilgazzettino.it: Quasi terminati i lavori di messa in sicurezza della scarpata Trieste, 13 mag - L'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha effettuato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scegli l'Eccezionale: Guida ai Regali ECOVACS per un Natale Impeccabile e Sereno

La stagione festiva si avvicina rapidamente, portando con sé l'opportunità di condividere momenti preziosi con i nostri cari e scambiare doni significativi.