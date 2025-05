Sciopero lavoratori Life Porject arrivano le precisazioni del Sul

Sciopero in vista per i lavoratori della cooperativa Life Project: il segretario generale del Sul, Aldo Libri, fornisce chiarimenti cruciali prima della protesta prevista per la fine del mese. Dopo l'astensione dal lavoro del 12 maggio, l'attenzione si concentra su questioni irrisolte che richiedono un'immediata discussione.

Il segretario generale Sul Aldo Libri prima dello sciopero previsto per fine mese, dei dipendenti dell’azienda cooperativa Life Project ritiene opportuno rendere note alcuni dettagli. "Dopo lo sciopero del 12 maggio delle dipendenti dell’Azienda cooperativa Life Project, e in attesa dello. 🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Sciopero lavoratori Life Porject, arrivano le precisazioni del Sul

