Sciopero dei treni e dei trasporti rinviato | nuova data orari e motivi del rinvio

Lo sciopero nazionale dei treni, originariamente programmato per sabato 17 maggio, è stato rinviato a venerdì 23 maggio. L'Usb Lavoro Privato, insieme a Sgb e all'Assemblea Nazionale PdM PdB, ha comunicato nuovi orari: l'agitazione si svolgerà dalle 01:00 alle 23:59. I motivi del rinvio sono legati a trattative in corso per migliorare le condizioni lavorative.

Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, inizialmente previsto per sabato 17 maggio, è stato revocato e posticipato. L’Usb Lavoro Privato ha annunciato, insieme a Sgb e all’Assemblea Nazionale PdM PdB, che l’agitazione si terrà invece venerdì 23 maggio, dalle 01:00 alle 23:59, mantenendo. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Sciopero dei treni e dei trasporti rinviato: nuova data, orari e motivi del rinvio

Ne parlano su altre fonti

Sciopero treni, i sindacati spostano la protesta dal 17 al 23 maggio: ecco il motivo

Secondo tag24.it: I motivi dello sciopero del 17 maggio, poi spostato al 23 maggio, sono gli stessi noti da diversi mesi. La protesta tocca diversi punti nevralgici relativi ai diritti dei lavoratori del settore ...

Rinviato lo sciopero dei treni del 17 maggio

Segnala msn.com: AGI - Gli scioperi nazionali del settore ferroviario previsti per sabato 17 maggio, a seguito del confronto tra le istituzioni e le sigle sindacali interessate, sono stati differiti. Lo rende noto il ...

Sciopero dei treni sabato 17 maggio rinviato. «Salvaguardati i diritti alla circolazione dei cittadini». Ipotesi stop il 23 maggio

Scrive msn.com: «Gli scioperi nazionali del settore ferroviario previsti per sabato 17 maggio, a seguito del confronto tra le istituzioni e le sigle sindacali interessate, sono stati differiti».

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sciopero nazionale dei trasporti aerei in Italia il 15 luglio: ritardi e cancellazioni per oltre mille voli

Il 15 luglio si preannuncia una giornata di passione per i viaggiatori che dovranno prendere un aereo negli aeroporti italiani.