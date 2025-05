Sciopero con presidio dei dipendenti McDonald' s di Milano | Vogliamo il contratto integrativo

Sabato 17 maggio, i dipendenti di McDonald's Milano daranno vita a uno sciopero di otto ore con presidio, chiedendo con forza la definizione di un contratto integrativo aziendale di gruppo. L'iniziativa, promossa da Filcams Cgil Milano e Fisascat Cisl Milano, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessitĂ di migliorare le condizioni di lavoro nel settore.

