Scintille Zelensky-Mosca | Farsa Clown E Putin prepara un' offensiva su vasta scala | La diretta

Nel drammatico scenario della guerra in Ucraina, le tensioni tra Zelensky e Mosca si intensificano, svelando una farsa che ricorda un teatro di clown. Mentre Putin si prepara a un’offensiva su vasta scala e diserta la riunione di Istanbul, la delegazione russa, guidata dal falco Medinsky, attende sviluppi. Trump valuta un prossimo viaggio, in attesa che i negoziati progrediscano.

Putin diserta non andrà a Istanbul. Delegazione russa guidata dal falco da Medinsky. Trump valuta un viaggio se i negoziati avanzano. Incontro slitta al pomeriggio 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scintille Zelensky-Mosca: "Farsa". "Clown". E Putin prepara un'offensiva su vasta scala | La diretta

