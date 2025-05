Scintille Kiev-Mosca Zelensky non va ai colloqui E Putin prepara una nuova offensiva

Il conflitto tra Kiev e Mosca si intensifica, con Zelensky che diserta i colloqui e Putin che prepara una nuova offensiva. Mentre Trump considererebbe un viaggio se i negoziati avessero progresso, le delegazioni di Russia e Ucraina iniziano a trattare a Istanbul, con il segretario di Stato Usa, Rubio, che esprime scetticismo sulle prospettive di successo.

Il presidente russo diserta il tavolo previsto a Istanbul. Trump valuta un viaggio se i negoziati avanzano. Via alle trattative fra le delegazioni di Russia e Ucraina a Istanbul. Il segretario di Stato Usa Rubio ammette: "Non abbiamo grandi aspettative"

Scintille Kiev-Mosca. Zelensky non va ai colloqui. E Putin prepara una nuova offensiva

Putin diserta e non va a Istanbul. Trump valuta un viaggio se i negoziati avanzano. Via ai negoziati fra le delegazioni di Russia e Ucraina a Istanbul il 16 maggio

Zelensky, Mosca non abbandona i tentativi di avanzare

Da questa mattina, aggiunge, "possiamo dire che l'esercito russo sta cercando di creare un'impressione generale di cessate il fuoco, ma in alcuni luoghi non abbandona i singoli tentativi di

Zelensky: "Non riconosceremo l'occupazione russa della Crimea"

Non c'è nulla di cui parlare, è al di fuori della nostra Costituzione. Questo è il nostro territorio, il territorio del popolo ucraino", così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky

